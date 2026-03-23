«Вашингтон» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.
У хозяев шайбы забросили Джастин Сурдиф и Александр Овечкин, у гостей — Габриэль Ландескуг, Николя Руа и Брок Нельсон.
«Колорадо» (102 очка после 69 игр) лидирует в Западной конференции, «Вашингтон» (79 очков после 71 встречи) располагается на 12-м месте в Восточной конференции.
В следующем матче «Вашингтон» 25 марта сыграет в гостях с «Сент-Луисом». «Колорадо» в тот же день встретится на выезде с «Питтсбургом».
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.