«Рейнджерс» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» проиграли «Виннипегу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.
У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Тай Картье и Мика Зибанежад, у гостей — Адам Лаури и Габриэль Виларди. Победный буллит на счету Кайла Коннора.
«Рейнджерс» потерпели четвертое поражение подряд. Они занимают 16-е место в таблице Восточной конференции с 65 очками после 70 встреч. «Виннипег» (70 очков после 70 игр) идет 12-м в Западной конференции.
