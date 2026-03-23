Сорокина признали первой звездой матча «Айлендерс» — «Коламбус»

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (1:0), сообщает пресс-служба лиги.
30-летний россиянин отразил все 24 броска в створ.
Второй звездой признали 30-летнего канадского нападающего «Айлендерс» Бо Хорвата — автора единственного гола. Третьей звездой был признан 31-летний канадский защитник «Айлендерс» Карсон Соуси — за 18 минут 55 секунд игрового времени он выполнил один бросок в створ, заблокировал пять бросков соперников и совершил одну потерю.
