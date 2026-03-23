«Питтсбург» — «Каролина»: видеообзор матча

«Каролина» на выезде победила «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
Игра проходила 22 марта на PPG Paints Arena (Питтсбург).
3 (1+2) очка у гостей набрал Сет Джарвис. Еще по одной шайбе забросили Себастьян Ахо, Николай Элерс, Джален Чатфилд и Марк Янковски. Российский нападающий Андрей Свечников сделал голевую передачу.
Единственную шайбу «Пингвинз» забросил россиянин Егор Чинахов.
У «Каролины» третья победа подряд. Она занимает первое место в таблице Восточной конференции с 96 очками после 70 встреч. «Питтсбург» (86 очков после 70 матчей) располагается на шестом месте.
