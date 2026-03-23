«Чикаго» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Нэшвилл» на выезде победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
Игра проходила 22 марта на арене United Center (Чикаго).
Дубль у гостей оформил Филип Форсберг, который забросил победную шайбу в овертайме. Еще один гол в активе Стивен Стэмкоса. У хозяев отличились Ник Лардис и Коннор Бедард.
У «Нэшвилла» четвертая победа подряд. Он занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 75 очками после 70 игр. «Чикаго» идет 14-м (65 очков после 70 встреч).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.