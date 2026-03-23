«Лос-Анджелес» проиграл «Юте» и потерпел третье поражение кряду, Панарин забросил одну шайбу

«Лос-Анджелес» на выезде уступил «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.
У гостей отличились Алекс Лафферье, Куинтон Байфилд и российский нападающий Артемий Панарин. В активе 34-летнего форварда теперь 17 (6+11) очков в 14 матчах за «Кингз» после обмена из «Рейнджерс».
По дублю у хозяев оформили Лоусон Крауз и Ник Шмальц. Михаил Сергачев сделал результативную передачу.
«Юта» (80 очков) занимает пятое место в Западной конференции НХЛ. «Лос-»Анджелес«потерпел третье поражение подряд и с 73 очками идет девятым на “Западе”.
23 мар 04:00 Юта — Лос-Анджелес 4:3 ОТ.
