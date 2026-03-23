Тысячный гол отметили умеренно. Если Овечкин останется в НХЛ, сезон будет праздником красивого прощания

Тот матч был первым в НХЛ для 19-летнего Коула Хатсона, младшего брата прошлогоднего обладателя «Колдер Трофи» из «Монреаля». Тоже защитника, такого же дерзкого и атакующего. Он стал первым хоккеистом в истории «Кэпиталз», родившимся после того, как Овечкин дебютировал и, более того, провел первый полный сезон в лиге. И в конце того же матча с «Сенаторами» соперник при 1:3 снял вратаря, Ови вышел на лед, но Хатсон по подсказке более опытного Коннора Макмайкла отдавать ни ему, ни Овечкину не стал, а сам забил свой первый гол в лиге. Понять можно, но подумалось: как было бы символично, забей Александр с паса человека, который родился после его первого сезона в НХЛ!