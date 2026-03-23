Тысячный гол отметили умеренно. Если Овечкин останется в НХЛ, сезон будет праздником красивого прощания

Один из пасов на тысячный гол отдал мальчишка, который родился после первого сезона Ови в НХЛ.
Это была абсолютная Ови-классика. В большинстве. Из офиса — причем из самой его середины. И то и другое случалось в этом сезоне крайне редко. Но тысячный гол в НХЛ, который даже у такого снайпера бывает раз в жизни, он оформил фирменно и красиво. Лидеру чемпионата, «Колорадо». Сравняв счет за пять минут до конца основного времени. Хотя и снижал градус ажиотажа в интервью долго ездившим по матчам в ожидании юбилея, но так его и не дождавшимся Андрею Аршавину и Никите Филатову, что, мол, этот «можно и в пустые». В отличие от 894-й и 895-й в прошлом сезоне…
Тот 895-й гол в регулярках и тысячный всего в НХЛ совпали в том, что оба — в большинстве, но во многом различались. Тогда — в гостях, теперь — дома, тогда — клубу Восточной конференции, теперь — Западной, тогда — российскому вратарю Илье Сорокину, теперь — североамериканцу Маккензи Блэквуду, тогда «Кэпиталз» выигрывали конференцию, а сейчас едва ли попадут в плей-офф…
Градус на этот раз не был особо высок. Сравните, например, что в апреле 2025-го в Нью-Йорке при проигранном «Вашингтоном» матче вместо трех звезд игры назвали только одну — и ею стал хоккеист уступившей команды. А сейчас Ови был назван лишь третьей звездой. И новость «Овечкин — второй игрок, который забил общие тысячу голов» на официальном сайте НХЛ есть, но, в отличие от прошлогодней феерии, там не доминирует.
Голы в последнее время давались Александру с огромным трудом. В ночь на 1 марта он забил «Монреалю» 997-й и 998-й. И обе — с пятака. Как будто по заветам Анатолия Тарасова, который однажды вызвал Бориса Михайлова и спросил: «Почему последние три матча не забиваете, товарищ Михайлов?» — «Не знаю. Не идет». — «Нет! Потому что на пятак не лезешь! Да, неприятно, там бьют, хочется чистенько, с бросочка. Но увидишь: как только снова лезть начнешь, голы сразу и вернутся!» В следующем матче послушал Тарасова, полез — и правда забил!
Вот только если бы все было так легко… Следующий гол сорокалетнему снайперу покорился чуть меньше чем через три недели.
В ночь на 19 марта по московскому времени после всего двух шайб (в одном матче в Монреале) в 12 встречах Овечкин наконец-то забил «Оттаве» 999-й гол. Та шайба во втором периоде стала первой в матче, а способ поражения ворот Линуса Улльмарка оказался максимально небанальным — коньком! Но намеренного движения хоккейной обувью в сторону ворот Ови однозначно не делал (просто попало), потому и засчитали.
Тот матч был первым в НХЛ для 19-летнего Коула Хатсона, младшего брата прошлогоднего обладателя «Колдер Трофи» из «Монреаля». Тоже защитника, такого же дерзкого и атакующего. Он стал первым хоккеистом в истории «Кэпиталз», родившимся после того, как Овечкин дебютировал и, более того, провел первый полный сезон в лиге. И в конце того же матча с «Сенаторами» соперник при 1:3 снял вратаря, Ови вышел на лед, но Хатсон по подсказке более опытного Коннора Макмайкла отдавать ни ему, ни Овечкину не стал, а сам забил свой первый гол в лиге. Понять можно, но подумалось: как было бы символично, забей Александр с паса человека, который родился после его первого сезона в НХЛ!
Подумалось — и через матч осуществилось. Потому что ассистентом тысячной шайбы Овечкина, помимо его штатного центрфорварда Дилана Строума (после возвращения которого в его звено, кстати, голы к Ови и вернулись), стал именно Хатсон!
После 999-го у меня уже возникло ощущение, что — вот-вот. И оно не подвело.
Конечно, гонка за тысячным голом, в отличие от Великой погони, в Северной Америке была далеко не на первом информационном плане. Там достижения в регулярке с плей-офф не особо плюсуют. Тем не менее комментаторы сказали о тысяче уже во второй фразе после гола — то есть все равно следили и отметили. И этот факт был сразу выведен на куб арены в столице США, и болельщики поздравили Овечкина очередной — какой уже по счету! — стоячей овацией.
Болельщики прислали мне интересную статистику. Согласно ей, по общему количеству голов в профессиональном хоккее Овечкин сейчас идет на втором месте и на четыре шайбы отстает от Яромира Ягра. В день, когда Ови сделал дубль «Монреалю», он опередил Гретцки, у которого 1098, а второй гол стал для него 1100-м!
Критериями подсчета голов стали:
1) взрослый профессиональный уровень;
2) высшие лиги национальных чемпионов (регулярный сезон + плей-офф);
3) международные клубные турниры;
4) национальная сборная.
У Ягра, по счетчику, который ведут в Чехии, — 1106 голов, у Овечкина — 1102, у Гретцки — 1098. Из овечкинских шайб 1000 (923+77) приходится на НХЛ, 57 — на московское «Динамо» и 45 — на сборную России.
Так что есть еще одна мотивация как минимум остаться в хоккее (здесь жесткой привязки к НХЛ нет) — если Ови не закроет ее до конца сезона.
Если Овечкин заранее объявит о прощальном сезоне в НХЛ, дворцы будут ломиться на его последний матч за огромные деньги
В Кубок Стэнли «Вашингтон» в этом сезоне, судя по всему, не выходит. То есть последний матч регулярного чемпионата станет последним по действующему контракту Ови. Что дальше?
В 2019 году Овечкин сказал мне в интервью, что не останется в НХЛ только ради рекорда, если почувствует после очередного контракта, что стал для команды «якорем». Тот рекорд (речь шла о 894) уже побит. О «якоре» речи тоже нет, потому что какой еще якорь, если человек — лучший снайпер команды в сезоне?
Но есть ли удовольствие — об этом может судить только сам Александр. Может, ему пойдет на пользу отсутствие плей-офф. Отдохнет и проголодается по хоккею.
Мое ощущение — Овечкин подпишет с «Кэпиталз» еще на год. Побитие абсолютного рекорда Гретцки по голам (1016), для чего даже на текущий момент нужно забросить всего 17 шайб, — одна из причин, но не главная. Как и деньги, которых у Ови, понятно, хватает, но лишними они не бывают. А «Вашингтон» их еще на сезон явно не пожалеет, не захочет под конец портить впечатление ни у самого капитана, ни у публики.
Но очень важно еще и то, что вся лига будет чрезвычайно рада монетизировать последний сезон Овечкина. То, что происходит (пусть и в гораздо меньших масштабах) сейчас с последним сезоном капитана «Лос-Анджелеса» Анже Копитара, а в прошлом — легендарного вратаря Марка-Андре Флери, которых на каждом выезде красиво провожают, соперники после сирены в полном составе отбивают им пятюни, зрители встают и аплодируют…
А на последний матч Овечкина в любом городе НХЛ и билеты можно продать на совершенно другом уровне цен, чем обычно. И сами «столичные» могут прекрасно дополнительно заработать, и миллион всяких красивых торжественных мероприятий провести, лишний раз воспев своего снайпера. Неправильно будет, если карьера Ови в НХЛ закончится без такого farewell season, прощального сезона.
Это ситуация, в которой выигрыш будет для всех. Торопиться с возвращением в родное «Динамо» совершенно необязательно, потому что там от него люди будут реально требовать и ждать, невзирая на возраст, причем за явно меньшие деньги, чем «Вашингтон». А в американской столице гарантирован сезон за 8−9 миллионов долларов, суть которого будет в аплодисментах и чествованиях. Цели же спортивные Ови будет, по большому счету, ставить для себя сам.
Иногда слышу от болельщиков полнейшую глупость: зачем, мол, Александру Великому еле кататься и оставлять о себе такую память в НХЛ? Вообще-то абсолютно у любого звездного игрока заключительные сезоны гораздо хуже праймовых, и прошлый для Овечкина был исключением. Так можно говорить, что и последняя регулярка Уэйна Гретцки, в которой он забросил всего девять шайб, сохранит его в памяти публики как «еле ползающего по льду». Вот только помнят люди, если они хотя бы мало-мальски вменяемы, совсем другое.
И с Овечкиным будет то же самое. Мне бы очень хотелось, чтобы в оставшихся матчах этого сезона он добил свой лицевой счет до тридцати шайб (меньше трех десятков у него за всю карьеру было только в уполовиненном ковидном сезоне-2021/22), а в следующем побил абсолютный рекорд Гретцки. Пусть даже не одними рекордами — и даже не только рекордами — жив хоккей, удивлюсь, если он не воспользуется такой возможностью стать абсолютным голевым королем по всем рейтингам и критериям.
При этом хочу подчеркнуть — никто, убежден, не вправе будет осуждать Овечкина в случае какого-либо решения. Ведь кто заслужил больше права самостоятельно, без наших с вами советов, решать, оставаться ему этим летом в НХЛ, возвращаться в «Динамо» или вовсе заканчивать с хоккеем, если не он?..
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
