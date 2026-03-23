В России уверены, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), включая плей-офф. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: Газета.Ру

«Саша Овечкин — молодец, он забивает и забивает. Он великий мастер своего дела, и я думаю, что в ближайшее время он побьет еще один рекорд Уэйна Гретцки», — заявил он.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Гол, забитый в третьем периоде, стал для него 26-м в текущем сезоне. Всего Овечкин забросил 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 игре в плей-офф. Матч с «Колорадо» завершился поражением «Вашингтона» в овертайме — 2:3.

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

