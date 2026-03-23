Познер — об Овечкине: «Жаль, что наши выдающиеся игроки выступают в НХЛ»

«Овечкин — абсолютно выдающийся хоккеист. Жаль, что наши выдающиеся игроки выступают в НХЛ. Жаль, что наша лига так сильно не привлекает. Хотелось бы, чтобы они были на одном уровне. Я помню, в отличие от многих, как в давние времена сборная СССР играла совершенно спокойно со сборной Канады. Тогда и ЦСКА, и “Спартак, и “Динамо”, и даже “Крылья Советов” были на уровне любой команды НХЛ. Что-то произошло, и сегодня это не совсем так.



Возвращаясь к Овечкину, можно только шляпу снять перед ним после такого достижения, еще и в такой лиге, как НХЛ”, — заявил Познер в интервью Metaratings.ru.