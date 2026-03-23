Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

Россиянин набрал 13 очков в 4 матчах.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Кучеров набрал 13 очков (6 голов + 7 передач) в четырех матчах. Второй звездой недели стал шведский нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, в активе которого 9 (4+5) очков в четырех встречах. Третьей звездой признали американского форварда «Монреаля» Коула Кофилда. Он забросил 4 шайбы и сделал 4 голевых паса в трех играх.

32-летний Кучеров занимает первое место в списке лучших бомбардиров сезона. На счету российского форварда 119 (40+79) очков в 65 матчах регулярного чемпионата.

Калгари
4:3
2:1, 1:1, 0:1
ОТ
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
23.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 17287 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Джон Купер
Вратари
Девин Кули
(00:00-60:26)
Йонас Йоханссон
(00:00-60:26)
1-й период
07:25
Райан Макдона
(Гейдж Гонсалвес)
12:01
Тайсон Гросс
16:25
Виктор Олофссон
(Егор Шарангович, Зак Уайтклауд)
16:52
Морган Фрост
(Мэтт Коронато)
2-й период
28:28
Микаэль Баклунд
(Хантер Брзустевич, Блэйк Коулмэн)
31:47
Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
3-й период
55:40
Понтус Хольмберг
(Янни Гурд)
Овертайм
60:26
Райан Строум
(Матвей Гридин, Кевин Бол)
Статистика
Калгари
Тампа-Бэй
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше