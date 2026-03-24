«Вегас» подписал контракт новичка с вратарем Мойсевичем

198-сантиметровый вратарь из Минска впервые сыграл в КХЛ в сезоне-2023/24, когда ему было 19 лет. В 13 матчах того сезона он одержал три победы, потерпел два поражения в основное время и два в овертайме, с коэффициентом надежности 1,25 и процентом отраженных бросков 94,2. Этот показатель остается лучшим для вратаря младше 20 лет за один сезон в КХЛ.