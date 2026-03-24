Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Рейнджерс
0
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.44
П2
1.54
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.10
П2
6.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2

«Вегас» подписал контракт новичка с вратарем Мойсевичем

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с вратарем Павлом Мойсевичем.

21-летний белорус сыграл в 10 играх в ВХЛ в сезоне-2025/26 за СКА-ВМФ, одержав пять побед при трех поражениях, с коэффициентом надежности 2,41, процентом отраженных бросков 91,7 и одним шатаутом.

За последние три сезона Мойсевич также сыграл в 31 матче в КХЛ, где его общий коэффициент надежности составил 2,45, а процент отраженных бросков — 91,2. В сезоне-2025/26 он не играл в КХЛ (за СКА).

198-сантиметровый вратарь из Минска впервые сыграл в КХЛ в сезоне-2023/24, когда ему было 19 лет. В 13 матчах того сезона он одержал три победы, потерпел два поражения в основное время и два в овертайме, с коэффициентом надежности 1,25 и процентом отраженных бросков 94,2. Этот показатель остается лучшим для вратаря младше 20 лет за один сезон в КХЛ.

Мойсевич был выбран «Голден Найтс» в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года под общим 83-м номером.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.