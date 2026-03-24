«Вегас» подписал контракт новичка с вратарем Мойсевичем

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с вратарем Павлом Мойсевичем.
21-летний белорус сыграл в 10 играх в ВХЛ в сезоне-2025/26 за СКА-ВМФ, одержав пять побед при трех поражениях, с коэффициентом надежности 2,41, процентом отраженных бросков 91,7 и одним шатаутом.
За последние три сезона Мойсевич также сыграл в 31 матче в КХЛ, где его общий коэффициент надежности составил 2,45, а процент отраженных бросков — 91,2. В сезоне-2025/26 он не играл в КХЛ (за СКА).
198-сантиметровый вратарь из Минска впервые сыграл в КХЛ в сезоне-2023/24, когда ему было 19 лет. В 13 матчах того сезона он одержал три победы, потерпел два поражения в основное время и два в овертайме, с коэффициентом надежности 1,25 и процентом отраженных бросков 94,2. Этот показатель остается лучшим для вратаря младше 20 лет за один сезон в КХЛ.
Мойсевич был выбран «Голден Найтс» в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года под общим 83-м номером.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.