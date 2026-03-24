«Рейнджерс» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» проиграли «Оттаве» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.
У гостей забили Уоррен Фогеле и Шейн Пинто, у хозяев — Конор Шири.
Это поражение стало для «Рейнджерс» пятым подряд. Они занимают 16-е место в Восточной конференции (65 очков после 71 встречи). «Оттава» выиграла третий матч подряд, идет на 10-м месте в этой же конференции (83 очка после 70 игр).
В следующем матче 26 марта «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Торонто». «Оттава» встретится на выезде с «Детройтом» 25 марта.
