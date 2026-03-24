Ричмонд
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
3
:
Спартак
2
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.71
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
1
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.25
П2
15.70
Хоккей. НХЛ
25.03
Айлендерс
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.30
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
25.03
Бостон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.43
П2
3.57
Хоккей. НХЛ
25.03
Детройт
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
25.03
Монреаль
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
25.03
Питтсбург
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
25.03
Филадельфия
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.20
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
25.03
Флорида
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
25.03
Тампа-Бэй
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
25.03
Виннипег
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.03
Даллас
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.20
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
25.03
Нэшвилл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
25.03
Сент-Луис
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
25.03
Калгари
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
25.03
Юта
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
25.03
Ванкувер
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
3.39
X
4.50
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Быков: «Это выдающийся результат Овечкина в мировой хоккейной истории! Думаю, что он на этом не остановится»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Reuters

В воскресенье в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ) российский хоккеист отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й в лиге с учетом плей-офф. По этом показателю он уступает только четырехкратному обладателю Кубка Стэнли Уэйну Гретцки (1016).

«Безусловно, это выдающийся результат Александра в мировой хоккейной истории! Думаю, что он на этом не остановится, а с хорошим настроением и без внешнего давления будет поднимать планку всё выше и выше. Да и на рекорд Гретцки он может нацелиться. Но только он может принять это решение и постараться побить этот рекорд. Чего мы, все болельщики, ему и желаем», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Вашингтон
2:3
1:0, 0:0, 1:2
ОТ
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
22.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
1-й период
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
2-й период
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
3-й период
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
Овертайм
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
Статистика
Вашингтон
Колорадо
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
