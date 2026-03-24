Быков: «Это выдающийся результат Овечкина в мировой хоккейной истории! Думаю, что он на этом не остановится»

В воскресенье в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ) российский хоккеист отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й в лиге с учетом плей-офф. По этом показателю он уступает только четырехкратному обладателю Кубка Стэнли Уэйну Гретцки (1016).
«Безусловно, это выдающийся результат Александра в мировой хоккейной истории! Думаю, что он на этом не остановится, а с хорошим настроением и без внешнего давления будет поднимать планку всё выше и выше. Да и на рекорд Гретцки он может нацелиться. Но только он может принять это решение и постараться побить этот рекорд. Чего мы, все болельщики, ему и желаем», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
