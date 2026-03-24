Малкин пропустит матч с «Колорадо» из-за травмы

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш» из-за травмы верхней части тела, сообщается в аккаунте пресс-службы клуба в соцсети Х.
Отмечается, что повреждение 39-летнего россиянина не является серьезным и он должен вернуться на лед в ближайшие дни.
Малкин в текущем регулярном чемпионате сыграл за «Питтсбург» 50 матчей и набрал 52 очка (15 голов + 37 передач). Контракт Малкина истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин получал травмы в начале декабря 2025 года, а также в конце января.
В ночь на среду «Питтсбург» примет «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пингвинз» идут на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 86 очков.