Овечкин сократил до одного отставание от Лидстрема по матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на лед в стартовой пятерке в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».
Для 40-летнего россиянина эта игра стала 1563-й за карьеру в регулярных чемпионатах. По этому показателю он занимает 16-е место в истории. На 15-й строчке располагается экс-защитник Никлас Лидстрем — 1564 игры.
Овечкин является рекордсменом по заброшенным в регулярных чемпионатах НХЛ шайбам. На его счету 923 гола и 753 голевые передачи.
Рекордсменом по сыгранным матчам является Патрик Марло, который за карьеру принял участие в 1779 встречах.
