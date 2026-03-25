Кучеров сделал 80-ю голевую передачу и набрал 120-е очко в сезоне НХЛ

«Тампа» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».
На 16-й минуте второго периода шайбу забросил Дэррик Рэддиш. Ассистировал ему российский нападающий Никита Кучеров. Для него этот ассист стал 80-м в сезоне.
Теперь у 32-летнего россиянина 120 (40+80) очков в 66 играх этого сезона. Он лидирует в списке лучших бомбардиров сезона.
