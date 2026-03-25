«Чикаго» переиграл «Айлендерс», Михеев забил гол

«Айлендерс» потерпели поражение от «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. Игра прошла на «ЮБС Арене» в Элмонте.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин вышел на лед после первого периода и отразил 11 из 12 бросков по своим воротам.
Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев забросил одну шайбу. Теперь у 31-летнего россиянина 28 (14+14) очков в 66 играх этого сезона.
«Чикаго» набрал 67 очков в 71 матче и занимает 14-е место в Западной конференции. «Айлендерс» опустились на 9-ю строчку в Восточной конференции — 85 очков в 72 играх.
