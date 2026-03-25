«Тампа» выиграла у «Миннесоты», Кучеров и Василевский сделали по голевой передаче

«Тампа» переиграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла на «Амали-арене» в Тампе.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Теперь у 32-летнего россиянина 120 (40+80) очков в 66 играх этого сезона.
Голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков по своим воротам и сделал одну голевую передачу.
«Тампа» набрала 93 очка в 70 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Миннесота» идет третьей в Западной конференции — 92 очка в 72 играх.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.