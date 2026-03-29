Овечкин сразил легенду НХЛ. Его «Вашингтон» добыл сумасшедшую победу

После болезненного поражения в безнадежной игре с «Сент-Луис Блюз» (0:3) «Вашингтон Кэпиталз» продолжили гостевую серию уверенной и волевой победой в эмоциональном матче против «Юты Маммот» (7:4), в котором случилось много интересного: хет-трик Александра Овечкина, первые голы Ивана Мирошниченко в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге, жесткая и чуть ли не убийственная игра Тома Уилсона, который отомстил Джеку Макбейну за травму, нанесенную им Овечкину еще в ноябре 2024 года. Благодаря этой победе «Вашингтон» остался в гонке за место в плей-офф, хотя шансы столичного клуба на попадание в число участником Кубка Стэнли-2026 все еще очень малы. После 73 игр «Кэпиталз» отставали на шесть очков от зоны уайлд-карда.