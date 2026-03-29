Овечкин сразил легенду НХЛ. Его «Вашингтон» добыл сумасшедшую победу

«Вашингтон» обыграл «Вегас» в драматичном матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин отметился результативным действием и переписал ряд исторических достижений.
«Вашингтон» все еще думает о плей-офф
После болезненного поражения в безнадежной игре с «Сент-Луис Блюз» (0:3) «Вашингтон Кэпиталз» продолжили гостевую серию уверенной и волевой победой в эмоциональном матче против «Юты Маммот» (7:4), в котором случилось много интересного: хет-трик Александра Овечкина, первые голы Ивана Мирошниченко в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге, жесткая и чуть ли не убийственная игра Тома Уилсона, который отомстил Джеку Макбейну за травму, нанесенную им Овечкину еще в ноябре 2024 года. Благодаря этой победе «Вашингтон» остался в гонке за место в плей-офф, хотя шансы столичного клуба на попадание в число участником Кубка Стэнли-2026 все еще очень малы. После 73 игр «Кэпиталз» отставали на шесть очков от зоны уайлд-карда.
Сегодня подопечные Спенсера Карбери завершили выездное турне по западной части США. Их соперником стал «Вегас Голден Найтс».
Месяц назад обе команды уже встречались друг с другом. Тот матч на «Кэпитал Уан Арене» завершился победой «Вашингтона» (3:2), хотя «Голден Найтс» были близки к камбэку, чуть не отыгравшись со счета 0:3. В преддверии новой очной встречи соперники подошли в несколько разной форме.
Так, «Кэпиталз» в последних шести матчах одержали три победы и набрали восемь очков из 12 возможных. «Вегас» же за аналогичный период потерпел пять поражений, одно из которых за пределами основного времени. Для «рыцарей» сегодняшняя игра стала второй в рамках четырехматчевой домашней серии. Накануне подопечные Брюса Кэссиди проиграли своим вероятным соперникам по первому раунду плей-офф «Эдмонтон Ойлерз», несмотря на два очка Ивана Барбашева и передаче Павла Дорофеева.
Предыдущая встреча «Вашингтона» и «Вегаса» в штате Невада состоялась в ноябре 2024-го и завершилась яркой победой гостей (5:2) с хет-триком Александра Овечкина.
Овечкин снова в истории
Едва Александр Овечкин вышел сегодня на лед «Ти-Мобайл Арены» после того, как шайба уже была введена в игру, российский нападающий вновь переписал многолетнюю историю НХЛ. Капитан «Вашингтона» официально вошел в список 15 лучших игроков лиги по количеству проведенных матчей в рамках регулярных чемпионатов. В активе Овечкина стало 1565 таких встреч.
По этому показателю лидер «Кэпиталз» опередил легендарного Никласа Лидстрема. Его же Овечкин подвинул в списке лучших игроков лиги по числу матчей в «регулярках» НХЛ, сыгранных в составе одной франшизы — всю свою карьеру Овечкин выступает за «Вашингтон». Выше Александра Михайловича среди преданных ветеранов лиги остаются лишь Горди Хоу, сыгравший 1687 матчей за «Детройт Ред Уингз», и Патрик Марло, который провел суммарно 1607 встреч в рядах «Сан-Хосе Шаркс». Если же брать во внимание только европейских игроков НХЛ, то Овечкин по количеству сыгранных матчей также входит в топ-3 — впереди лишь Яромир Ягр (1733 матча) и Здено Хара (1680).
Обе команды резво начали матч, сходу обменявшись несколькими атаками, но первыми дело до гола довели именно «Кэпиталз». Уже на седьмой минуте встречи они открыли счет: Иван Мирошниченко и Брэндон Дьюхейм отборолись за шайбу у правого борта в нейтральной зоне, и российский форвард одной передачей оставил не у дел сразу трех игроков «Вегаса», выведя Хендрикса Лапьера на встречу с Эдином Хиллом. Форвард «Вашингтона» технично переиграл голкипера хозяев площадки.
После пропущенной шайбы «Голден Найтс» взвинтили темп и обострили игру у ворот «столичных». «Вашингтону» пришлось много отбиваться, а Логан Томпсон регулярно включался в игру. Более сложным положение дел для «Кэпиталз» стало из-за травмы Алексея Протаса: белорусский нападающий незадолго до перерыва неудачно столкнулся с экс-нападающим «столичных» Ником Даудом, который был обменян в «Вегас» перед трансферным дедлайном, и досрочно завершил свое участие в матче.
На потерю своего важного игрока «Вашингтон» отреагировал мощно, оформив еще два гола в дебюте второго периода. Сперва Джастин Сурдиф точным броском позволил подопечным Карбери реализовать первую же попытку игры в большинстве, а следом Энтони Бовиллье классно подправил шайбу в ворота после наброса в исполнении Райана Леонарда. 3:0 в пользу «Вашингтона» еще до середины матча — казалось, столичная команда полностью контролирует ход встречи и уверенно идет к важной победе. Вместе с этим у «Вегаса» дела шли не лучшим образом, и «рыцари» хватали удаление за удалением. Но с «Кэпиталз» неожиданно повторилась ситуация, которую они уже пережили в недавнем матче против «Калгари Флэймз».
Так, в ходе одного розыгрыша большинства «Кэпс» умудрились пропустить два раза подряд. Сначала Ник Дауд, отобрав шайбу в чужой зоне, «прошил» Томпсона и огорчил свой бывший клуб, отметившись первым голом с момента обмена в «Вегас», а 25 секунд спустя Расмус Андерссон на скорости ворвался в зону, обыграл защитника и аккуратно бросил мимо вратаря с близкого расстояния. На кураже «Голден Найтс» продолжили штурм владений «Вашингтона» и смогли быстро сравнять счет благодаря голу Джека Айкела.
«Столичные» выглядели полностью растерянными, игра вышла из-под их контроля, «Вегас» делал на площадке все, что хотел. Вместе с этим «Вашингтон» добивал себя ненужными удалениями. Так, малый штраф Тома Уилсона за удар клюшкой привел к голу форварда «рыцарей» Митча Марнера в дебюте третьей 20-минутки, а вскоре после этого двойной малый штраф схватил и центрфорвард звена Овечкина Дилан Строум, врезавший Ивану Барбашеву клюшкой по лицу.
К счастью для Строума, его удаление не привело к очередному взятию ворот «Вашингтона» игроками «Вегаса». Напротив, «рыцари» оказали «столичным» услугу и сами нарвались на два удаления подряд: Андерссон и Марнер в течение менее чем 30 секунд умудрились получить по малому штрафу, и в итоге в большинстве остались гости. Едва Строум вернулся на площадку со скамейки штрафников, как он же исправился за свои ошибки и точным выстрелом из правого круга вбрасывания сравнял счет в матче.
Формально участие в голе принял Александр Овечкин. Российский нападающий записал на свой счет результативную передачу — 28-ю в текущем сезоне. Благодаря этому ассисту Овечкин набрал 820-й балл за карьеру в гостевых матчах в чемпионатах НХЛ. По количеству очков, набранных на выезде в «регулярках» лиги, капитан «Вашингтона» догнал Рона Фрэнсиса и разделил с ним пятое место в истории.
Благодаря голу Строума «Кэпиталз» спаслись от поражения и перевели игру за пределы основного времени. Овертайм остался безголевым, и исход встречи решился в буллитной серии. Ее героем стал тот же Строум — его попытка оказалась единственной результативной среди всех. У «Вашингтона» также ярко выступил и Логан Томпсон, отразивший все три броска от игроков его бывшего клуба и эмоционально отпраздновавший победу. 5:4 Б — «Кэпиталз» успешно завершили гостевую серию и сократили свое отставание от зоны уайлд-карда до четырех очков.
Брюс Кэссиди
Спенсер Карбери
Адин Хилл
(00:00-44:28)
Логан Томпсон
(00:00-65:00)
Адин Хилл
(44:36-65:00)
06:06
Хендрикс Лапьер
(Брэндон Дюхейм, Иван Мирошниченко)
21:31
Бретт Хауден
21:55
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Коул Хатсон)
23:29
Расмус Сандин
26:49
Энтони Бовилье
(Райан Леонард, Джастин Сурдиф)
29:46
Брэйден Макнэбб
30:38
Ник Дауд
31:03
Расмус Андерссон
(Джек Айкел)
33:18
Джек Айкел
(Расмус Андерссон)
34:49
Киган Колесар
39:53
Том Уилсон
40:31
Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев, Джек Айкел)
44:36
Дилан Строум
44:36
Дилан Строум
46:31
Расмус Андерссон
46:58
Митчелл Марнер
48:54
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Коул Хатсон)
64:35
Ноа Хэнифин
победный бросок: Дилан Строум
(Вашингтон)
