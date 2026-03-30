Шестеркина признали первой звездой матча в НХЛ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1). В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Адам Сикора (46-я минута), Конор Шири (52) и Адам Фокс (57). У «Флориды» отличился Мэки Самоскевич (60).
Места в воротах «Рейнджерс» и «Пантерз» занимали россияне Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский соответственно. Шестеркин отразил 27 из 28 бросков по воротам, Бобровский — 18 из 20. При этом вратарь «Нью-Йорка» был признан первой звездой матча.
«Рейнджерс» (69 очков) занимают восьмое место в таблице Столичного дивизиона. «Флорида» (73) располагается на восьмой строчке Атлантического дивизиона.
Майк Салливан
Пол Морис
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
(00:00-54:40)
Сергей Бобровский
(c 56:06)
07:53
Дрю Фортескью
19:35
Адам Сикора
19:35
Люк Канин
38:14
Дмитрий Куликов
45:10
Адам Сикора
(Адам Фокс, Ноа Лаба)
49:17
Джонни Бродзински
51:14
Конор Шири
(Джей Ти Миллер)
52:14
Брэйден Шнайдер
56:06
Адам Фокс
(Уильям Борген)
59:19
Маки Самоскевич
(Йеспер Боквист, Майк Беннинг)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит