Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
П1
4.40
X
4.23
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
П1
3.80
X
4.10
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Динамо Мн
П1
3.05
X
3.89
П2
2.19
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Авангард
П1
4.04
X
3.95
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
3
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

Шестеркина признали первой звездой матча в НХЛ

Вратаря «Рейнджерс» Шестеркина назвали первой звездой матча против «Флориды».

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1). В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Адам Сикора (46-я минута), Конор Шири (52) и Адам Фокс (57). У «Флориды» отличился Мэки Самоскевич (60).

Места в воротах «Рейнджерс» и «Пантерз» занимали россияне Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский соответственно. Шестеркин отразил 27 из 28 бросков по воротам, Бобровский — 18 из 20. При этом вратарь «Нью-Йорка» был признан первой звездой матча.

«Рейнджерс» (69 очков) занимают восьмое место в таблице Столичного дивизиона. «Флорида» (73) располагается на восьмой строчке Атлантического дивизиона.

Рейнджерс
3:1
0:0, 0:0, 3:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
29.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17244 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Пол Морис
Вратари
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
(00:00-54:40)
Сергей Бобровский
(c 56:06)
1-й период
07:53
Дрю Фортескью
19:35
Адам Сикора
19:35
Люк Канин
2-й период
38:14
Дмитрий Куликов
3-й период
45:10
Адам Сикора
(Адам Фокс, Ноа Лаба)
49:17
Джонни Бродзински
51:14
Конор Шири
(Джей Ти Миллер)
52:14
Брэйден Шнайдер
56:06
Адам Фокс
(Уильям Борген)
59:19
Маки Самоскевич
(Йеспер Боквист, Майк Беннинг)
Статистика
Рейнджерс
Флорида
Штрафное время
11
7
Игра в большинстве
1
3
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит