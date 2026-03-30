Кучеров пропускает вторую подряд игру из-за болезни

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не участвует в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» 30 марта.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний россиянин пропускает второй подряд матч из-за болезни. Первым была встреча с «Оттавой» (4:2).
В сезоне-2025/26 Кучеров в 67 матчах набрал 121 (40+81) очко. Он занимает второе место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ после канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, у которого 124 очка.
30 мар 00:00 Тампа-Бэй — Нэшвилл 0:0.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.