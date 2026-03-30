Тренер «Рейнджерс» Салливан: «Шестеркин дает нам шанс на победу каждый вечер благодаря своевременным сейвам»

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал игру российского вратаря Игоря Шестеркина после победы над «Флоридой» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Я не думаю, что кто-либо в нашей раздевалке или в нашей организации воспринимает Шестеркина как должное. Он элитный вратарь. Он суперзвезда в этой лиге, и он дает нам шанс на победу каждый вечер благодаря своевременным сейвам», — цитирует 58-летнего американского специалиста сайт НХЛ.
В игре с «Флоридой» 30-летний Шестеркин отразил 27 бросков в створ из 28. Его признали первой звездой матча.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.