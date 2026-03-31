Торторелла: «Я просто хочу помочь “Вегасу”. Именно это я сказал игрокам»

Новый главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла прокомментировал свое назначение в команду.
«Я работаю в лиге долгое время. Побеждал, проигрывал, делал по ходу глупые вещи. Получить возможность в этот момент моей карьеры прийти сюда — вы шутите? Я просто хочу помочь. Именно это я сказал ребятам сегодня. Мы сделаем это вместе. Хороший человек потерял работу. Это влияет на этих парней. Не думайте, что нет», — цитирует 67-летнего американца ESPN.
«Вегас» уволил тренера в конце регулярки. Спасать сезон будет Торторелла.
По словам Тортореллы, сейчас недостаточно времени для серьезных изменений и перегрузки игроков информацией. Вместо этого он внесет некоторые коррективы. При этом тренер доверил своим помощникам составление звеньев на матч с «Ванкувером» 31 марта. Торторелла отметил, что все еще учит имена и полагается на игроков, чтобы получить необходимую информацию для дальнейшей работы.
«Вегас» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 80 очками после 74 встреч.
