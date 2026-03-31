Во втором периода матча «Айлендерс» — «Питтсбург» забили восемь голов

«Айлендерс» и «Питтсбург» совместно забросили восемь шайб во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ, который проходит 31 марта.
Как сообщает пресс-служба лиги, это стало вторым случаем в сезоне-2025/26, когда две команды вместе забили столько голов в одном отрезке матча. «Нью-Джерси» и «Колорадо» также забросили восемь шайб во втором периоде матча 29 октября. Эта встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу «Колорадо».
«Айлендерс» занимают шестое место в таблице Восточной конференции с 89 очками после 74 игр. «Питтсбург» (88 очков после 73 встреч) располагается на седьмом месте.
