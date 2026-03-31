«Питтсбург» впервые с декабря 2024 года забросил шесть шайб подряд в выездном матче НХЛ

«Питтсбург» забил шесть голов подряд в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». Игра проходит 31 марта.
Как сообщает пресс-служба лиги, «Пингвинз» забросили шесть шайб подряд в гостевой встрече впервые с 13 декабря 2024 года. Тогда они показали аналогичную серию в игре с «Канадиенс». Эта игра завершилась со счетом 9:2 в пользу «Питтсбурга».
«Питтсбург» (88 очков после 73 встреч) располагается на седьмом месте в таблице Восточной конференции.
31 мар 02:00 Айлендерс — Питтсбург 0:0.
