Кросби стал восьмым игроком НХЛ с 1100 передачами

Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отдал две результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (11:3).
Как сообщает пресс-служба лиги, 38-летний хоккеист записал на свой счет 1100-ю результативную передачу в карьере и стал восьмым игроком в истории НХЛ, достигшим этого рубежа.
В сезоне-2025/26 Кросби в 62 матчах набрал 66 (28+38) очков. В целом в НХЛ у него 1753 (653+1100) очка в 1414 играх.
Кросби играет за «Питтсбург» с 2005 года.
