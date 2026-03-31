«Колорадо» забил пять голов в первом периоде матча НХЛ впервые с 2021 года

Хоккеисты «Колорадо» забросили пять безответных шайб в ворота «Калгари» в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ.
Как сообщает пресс-служба лиги «Колорадо» повторило второй по величине результат команды за один отрезок в истории команды. При этом «Эвеланш» забросили пять шайб в стартовом периоде в третий раз за последние 25 лет: это случалось 8 апреля 2004 года и 31 марта 2021 года.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в матче с «Калгари» отметился результативной передачей.
31 мар 03:30 Колорадо — Калгари
