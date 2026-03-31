«Колорадо» дома разгромил «Калгари», у Ничушкина голевая передача

«Колорадо» на своем льду обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2.
У хозяев по 3 очка набрали Нэйтан Маккиннон (1+2), Мартин Нечас (1+2), Джек Дрюри (1+2). Паркер Келли (1+2) и Кейл Макар (0+2), по 2 очка у Назема Кадри (2+0), Арттури Лехконена (1+1), Сэма Малински (1+1) и Брока Нельсона (0+2), также шайбу забросил Габриэль Ландескуг. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.
У гостей отличились Бреннан Отхманн и Райан Строум.
«Эвеланш» набрали 108 очков и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Флэймз» с 70 очками — на 14-й строчке «Запада».
