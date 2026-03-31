Селебрини набрал 100 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини забил два гола и отдал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом».
19-летний канадец в сезоне-2025/26 набрал 101 (38+63) очко в 72 матчах.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Селебрини играет свой 27-й матч в сезоне-2025/26 с двумя и более очками, он сравнялся с Джонатаном Чичу (27 матчей в сезоне-2005/06), заняв пятое место по этому показателю за один сезон среди игроков «Шаркс».
Также Селебрини стал третьим игроком в истории «Шаркс», набравшим 100 очков за один сезон, после Эрика Карлссона (101 в сезоне-2022/23) и Джо Торнтона (114 в сезоне-2006/07).
31 мар 05:00 Сан-Хосе — Сент-Луис 0:0.
