Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
2
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.00
П2
16.00
Хоккей. НХЛ
01.04
Баффало
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.58
Хоккей. НХЛ
01.04
Бостон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
01.04
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
01.04
Коламбус
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
01.04
Питтсбург
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
01.04
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
01.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
01.04
Флорида
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.30
П2
1.96
Хоккей. НХЛ
01.04
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.30
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
01.04
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2

Журова назвала хорошей идеей выдвинуть Овечкина на пост главы IIHF

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала инициативу рассмотрения кандидатуры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF). Соответствующее заявление специалист сделала в беседе с корреспондентом информационного агентства РИА Новости.

Источник: AP 2024

Действующий глава международной федерации Люк Тардиф занимает руководящую должность с 2021 года. 29 марта французский функционер проинформировал, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на новый срок, при этом сохранит полномочия до октября текущего года.

«Идея хорошая, и я понимаю, что все это могут поддержать. Но вопрос, нужно ли это Саше. Например, в данный момент он действующий хоккеист с контрактом, потом болельщики наверняка захотят увидеть его в России, а выборы должны состояться сейчас. Если говорить о будущем, то нужно понимать интересы Саши. Может быть, он хочет заниматься чем-то другим, не организационными моментами. Но если ему это интересно, то у него точно получится», — отметила Светлана Журова, акцентировав внимание на том, что потенциальное выдвижение Овечкина требует комплексного анализа его профессиональных приоритетов и личных устремлений, тогда как высокая популярность и авторитет спортсмена в мировом хоккее создают предпосылки для успешной реализации любых начинаний, рассказала в интервью олимпийская чемпионка.

Выборы нового президента Международной федерации хоккея запланированы к проведению на полугодовом конгрессе организации в осенний период.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше