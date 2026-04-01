Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Счет после первого периода — 2:0.
На 19-й минуте шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для 40-летнего россиянина этот гол стал 30-м в этом сезоне.
Он 20-й раз за карьеру забросил не менее 30 шайю за одну регулярку. Овечкин является единственным игрок в истории лиги, кому это удалось.
Узнать больше по теме
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.