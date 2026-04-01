Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 927-го голов Овечкина. Текущее положение

В среду, 1 апреля, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией».

Таким образом, 40-летний россиянин достиг отметки 927 голов в 1566 матчах в регулярных чемпионатах. Он улучшил собственный рекорд.

С учетом плей-офф у Овечкина теперь 1004 гола в 1727 матчах. По этому показателю он идет на второй строчке, уступая Уэйну Гретцки.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Александр Овечкин (Россия) — 927 голов (1566 матчей).

2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487).

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767).

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733).

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269).

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348).

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282).

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432).

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756).

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514).

