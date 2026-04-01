Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки в списке снайперов НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в среду, 1 апреля, забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
Теперь у 40-летнего россиянина 1004 гола в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (927 и 77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).
Для того чтобы сравняться с Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 12 шайб, а чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ — 13.
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 927-го гола Овечкина. Текущее положение.