Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 1004-го гола Овечкина. Текущее положение

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
Этот гол стал 1004-м для российского хоккеиста за карьеру в лиге с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.
Овечкин теперь уступает 12 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.
Лучшие снайперы в истории НХЛ с учетом голов в Кубке Стэнли.
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 1016 голов в 1694 матчах (в лиге — 894 в 1487, в плей-офф — 122 в 207).
2. Александр Овечкин (Россия) — 1004 гола в 1727 матчах (927 в 1566, 77 в 161).
3. Горди Хоу (Канада) — 869 голов в 1924 матчах (801 в 1767, 68 в 157).
4. Бретт Халл (США) — 844 гола в 1471 матче (741 в 1269, 103 в 202).
5. Яромир Ягр (Чехия) — 844 гола в 1941 матче (766 в 1733, 78 в 208).
6. Марк Мессье (Канада) — 803 гола в 1991 матче (694 в 1756, 109 в 235).
7. Фил Эспозито (Канада) — 778 голов в 1412 матчах (717 в 1282, 61 в 130).
8. Марио Лемье (Канада) — 766 голов в 1022 матчах (690 в 915, 76 в 107).
9. Стив Айзерман (Канада) — 762 гола в 1710 матчах (692 в 1514, 70 в 196).
10. Марсель Дионн (Канада) — 752 гола в 1397 матчах (731 в 1348, 21 в 49).
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 927-го гола Овечкина. Текущее положение.