Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
2
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
12.75
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
1
:
Виннипег
2
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.64
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
2
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.25
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
1
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
29.00
X
4.20
П2
1.33
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.32
П2
6.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
6
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 1004-го гола Овечкина. Текущее положение

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Источник: Спорт-Экспресс

Этот гол стал 1004-м для российского хоккеиста за карьеру в лиге с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.

Овечкин теперь уступает 12 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.

Лучшие снайперы в истории НХЛ с учетом голов в Кубке Стэнли.

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 1016 голов в 1694 матчах (в лиге — 894 в 1487, в плей-офф — 122 в 207).

2. Александр Овечкин (Россия) — 1004 гола в 1727 матчах (927 в 1566, 77 в 161).

3. Горди Хоу (Канада) — 869 голов в 1924 матчах (801 в 1767, 68 в 157).

4. Бретт Халл (США) — 844 гола в 1471 матче (741 в 1269, 103 в 202).

5. Яромир Ягр (Чехия) — 844 гола в 1941 матче (766 в 1733, 78 в 208).

6. Марк Мессье (Канада) — 803 гола в 1991 матче (694 в 1756, 109 в 235).

7. Фил Эспозито (Канада) — 778 голов в 1412 матчах (717 в 1282, 61 в 130).

8. Марио Лемье (Канада) — 766 голов в 1022 матчах (690 в 915, 76 в 107).

9. Стив Айзерман (Канада) — 762 гола в 1710 матчах (692 в 1514, 70 в 196).

10. Марсель Дионн (Канада) — 752 гола в 1397 матчах (731 в 1348, 21 в 49).

