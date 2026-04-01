Овечкин оформил дубль в матче с «Филадельфией»

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
На 4-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Счет стал 5:3. Для 40-летнего россиянина этот гол стал 31-м в этом сезоне.
Теперь у него 928 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и 1005 с учетом плей-офф.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше