Овечкин 20-й раз в карьере забил 30 голов за сезон в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». 40-летний россиянин достиг отметки в 30 заброшенных шайб в текущей регулярке.
Овечкин в 20-м сезоне за карьеру забивает не менее 30 голов за регулярный чемпионат. Не получилось у него это только в ковидный сезон-2020/21.
Российский форвард является единственным игроком в истории НХЛ, достигшим такого результата. На втором месте по этому показателю Майк Гартнер — 17 сезонов с 30+ голами.
Всего за карьеру Овечкин набрал 1682 (928+754) очка в 1566 играх.
