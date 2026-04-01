Российский голкипер «Рейнджерс» Шестеркин подрался с вратарем «Нью-Джерси» Маркстремом

В середине третьего периода у ворот «рейнджеров» произошла массовая потасовка. Маркстрем приехал от своих ворот и скинул шлем с ловушкой. Шестеркин принял вызов и включился в драку. Игроки обменялись серией ударов. После того, как россиянин уронил соперника на лед, арбитры разняли хоккеистов. Оба получили по пятиминутному штрафу.