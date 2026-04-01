Шестеркин — о драке с Маркстремом: «Думал, что первый бой будет с Сорокиным»

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал драку с вратарем «Нью-Джерси» Якобом Маркстремом в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команды встречались 1 апреля. Игра завершилась победой «Рейнджерс» (4:1).
В середине третьего периода у ворот «рейнджеров» произошла массовая потасовка. Маркстрем приехал от своих ворот и скинул шлем с ловушкой. Шестеркин принял вызов и включился в драку. Игроки обменялись серией ударов. После того, как россиянин уронил соперника на лед, арбитры разняли хоккеистов.
После игры 30-летний россиянин пошутил, что ожидал первой драки против голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина.
«Да, это был первый раз. Я думал, что это будет против Ильи Сорокина, подождем этого момента. Я просто хочу сказать спасибо своему тренеру по боксу. У меня было всего пару занятий, ничего особенного», — приводит слова Шестеркина RMNB.
