«Вашингтон» — «Филадельфия»: видеообзор матча

«Вашингтон» дома победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.
Игра проходила 1 апреля на Capital One Arena (Вашингтон).
Дубль у «Кэпиталз» оформил российский нападающий Александр Овечкин. Также дублем отметился Том Уилсон. Еще по одной шайбе забросили Джейкоб Чикран и Райан Леонард. Пьер-Люк Дюбуа сделал четыре результативные передачи.
У гостей отличились Трэвис Санхейм, Карл Грундстрем, Кристиан Дворак и Денвер Барки.
«Вашингтон» набрал 85 очков в 75 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 86 очков в 74 играх.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше