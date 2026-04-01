«Бостон» — «Даллас»: видеообзор матча

«Бостон» дома победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
Игра проходила 1 апреля на арене TD Garden (Бостон).
Хет-трик у хозяев оформил Виктор Арвидссон. Еще по одной шайбе забросили россиянин Марат Хуснутдинов, Элиас Линдхольм и Анри Йокихарью.
У гостей отличились Джейми Бенн, Мэтт Дюшен и Уайатт Джонстон.
«Бостон» одержал четвертую победу подряд и с 94 очками занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ. «Даллас» (100 очков) идет вторым на «Западе».
