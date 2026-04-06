«Монреаль» на домашнем льду проиграл «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
Заброшенными шайбами отметились Тимо Майер, Коди Гласс и Коннор Браун. При этом Браун и его партнер по команде Бренден Диллон получили 10-минутные штрафы за неспортивное поведение.
Также Диллона наказали как зачинщика драки с Джошем Андерсоном. 10-минутный штраф получил и Джонатан Ковачевич («Нью-Джерси»).
«Монреаль» проиграл после восьми побед подряд. Он занимает третье место в таблице Восточной конференции (100 очков после 77 игр). «Нью-Джерси» (83 очка после 77 встреч) идет на 13-м месте.
