«Рейнджерс» разгромили «Вашингтон», Гавриков отдал голевой пас, у Шестеркина 20 сейвов

«Рейнджерс» победили «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.
У хозяев хет-триком отметился Уилл Куилл, еще по голу забили Конор Шири, Джей Ти Миллер, Адам Сикора, Адам Фокс и Винс Трочек. Российский защитник Владислав Гавриков сделал результативную передачу.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков в створ из 21. Единственный гол ему забил Коннор Макмайкл.
Унижение «Вашингтона» в Нью-Йорке. Команда Овечкина пропустила восемь шайб и отдалилась от плей-офф.
«Рейнджерс» повторили свой лучший результат в сезоне-2025/26 по голам за один период, забросив пять шайб во втором игровом отрезке. В декабре 2025 года они забили столько же в ворота «Кэпиталз» в третьем периоде выездного матча (7:3).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин за 17 минут 26 секунд игрового времени выполнил три броска в створ и два силовых приема и допустил одну потерю. Он завершил игру с показателем полезности «-1».
«Рейнджерс» (75 очков после 78 матчей) занимают 16-е место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (87 очков после 78 игр) идет на 12-м месте.
