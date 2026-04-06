Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

«Рейнджерс» разгромили «Вашингтон», Гавриков отдал голевой пас, у Шестеркина 20 сейвов

«Рейнджерс» победили «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

У хозяев хет-триком отметился Уилл Куилл, еще по голу забили Конор Шири, Джей Ти Миллер, Адам Сикора, Адам Фокс и Винс Трочек. Российский защитник Владислав Гавриков сделал результативную передачу.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков в створ из 21. Единственный гол ему забил Коннор Макмайкл.

Унижение «Вашингтона» в Нью-Йорке. Команда Овечкина пропустила восемь шайб и отдалилась от плей-офф.

«Рейнджерс» повторили свой лучший результат в сезоне-2025/26 по голам за один период, забросив пять шайб во втором игровом отрезке. В декабре 2025 года они забили столько же в ворота «Кэпиталз» в третьем периоде выездного матча (7:3).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин за 17 минут 26 секунд игрового времени выполнил три броска в створ и два силовых приема и допустил одну потерю. Он завершил игру с показателем полезности «-1».

«Рейнджерс» (75 очков после 78 матчей) занимают 16-е место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (87 очков после 78 игр) идет на 12-м месте.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

06 апр 02:00 Рейнджерс — Вашингтон 8:1.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше