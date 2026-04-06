Малкин сравнялся с Эспозито по голевым передачам в НХЛ

Российский нападающий Евгений Малкин сделал две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2).
У 39-летнего россиянина теперь 873 передачи в 1267 играх регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Филом Эспозито и занимает 25-е место в истории лиги.
24-й результат у Никласа Линдстрема — 878 голевых передач.
В сезоне-2025/26 у Малкина 59 (18+41) очков в 53 встречах.
