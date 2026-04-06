«Питтсбург» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Встреча проходила в Питтсбурге.
У хозяев дубль оформил Рикард Ракелль, также шайбы забросили Элмер Содерблум, Сидни Кросби и Брайан Раст. По две результативные передачи у россиян Егора Чинахова и Евгения Малкина.
У гостей заброшенными шайбами отметились Коул Швиндт и Картер Верхэге. Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 18 бросков в створ из 25.
«Пингвинз» с 96 очками занимают 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Пантерз» с 77 очками — на 15-й строчке «Востока».
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.