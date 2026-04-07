Хагель и Чирелли пропустят матч с «Баффало»

«Тампа-Бэй» объявила в социальных сетях, что нападающие Энтони Чирелли и Брэндон Хагель не сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Оба хоккеиста получили травмы, характер которых не раскрывается.
Матч «Баффало» — «Тампа-Бэй» пройдет сегодня и начнется в 2:00 по московскому времени. «Лайтнинг» идут на 2-й строчке в Восточной конференции, а «Сэйбрз» — на 4-й. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф.
В этом сезоне 28-летний Чирелли набрал 52 (23+29) очка в 68 матчах, а 27-летний Хагель — 73 (35+38) очка в 69 играх.