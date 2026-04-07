Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Виннипег
1
:
Сиэтл
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.80
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
3
:
Тампа-Бэй
2
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.00
П2
6.40
Хоккей. НХЛ
08.04
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.20
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
08.04
Каролина
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Нэшвилл
П1
X
П2

Кучеров забросил 43-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 12-й минуте первого периода российский нападающий Никита Кучеров реализовал большинство и сделал счет 1:1.

Теперь у 32-летнего россиянина 126 (43+83) очков в 71 игре этой регулярки. Он сравнялся с Коннором Макдэвидом по очкам, и они теперь делят первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше