Кучеров забросил 400-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Эта шайба стала для него 400-й в регулярных чемпионатах.
32-летний россиянин стал вторым хоккеистом в истории «Лайтнинг», который достиг этой отметки. Ранее это удавалось лишь Стивену Стэмкосу.
Кучеров был выбран «Тампой» на драфте НХЛ в 2011 году во 2-м раунде под общим 58-м номером. В 2013-м он дебютировал в лиге.
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.