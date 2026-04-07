Никита Кучеров забил 400-й гол в НХЛ и вышел в лидеры гонки бомбардиров

Российский форвард клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг знаковой отметки в заокеанской карьере. В гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Баффало» (2:4) он забросил 400-ю шайбу.

Источник: Reuters

Историческое событие случилось на 12-й минуте встречи. Именно этот бросок стал первым для его команды в матче. Ассистентами выступили партнёры по звену Джейк Гюнцель и Даррен Рэддиш.

Юбилейный гол позволил россиянину войти в элитный снайперский клуб лиги. Чтобы набрать четыре сотни голов, лучшему бомбардиру последних лет потребовалось провести 874 матча. За это время он также записал на свой счёт 720 результативных передач.

Кучеров стал вторым игроком «Тамбы» с 400 голами в регулярных чемпионатах после Стивена Стэмкоса (555 шайб). Также он восьмой россиянин, сумевший добраться до такой отметки, и восьмой действующий игрок с 400 голами.

В гонке бомбардиров НХЛ Кучеров занимает первое место. В его активе 126 (43+83) очков в 71 матчах. Столько же у нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, но канадец провёл на шесть матчей больше. В следующей игре «молнии» встретятся с «Оттавой» на выезде 8 апреля.

