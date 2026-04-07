Драйзайтль может пропустить начало плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль может быть не готов к началу плей-офф НХЛ в сезоне-2025/26, сообщил главный тренер «Ойлерз» Крис Ноблок.
30-летний немец не играл с тех пор, как получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:1) 16 марта. У «Ойлерз» осталось пять матчей регулярного чемпионата, при этом команда еще не гарантировала себе место в плей-офф.
«Леон выйдет на лед на этой неделе, и я не ожидаю, что он сыграет в каких-либо матчах регулярного сезона, а в плей-офф — в какой-то момент первого раунда, если все пойдет хорошо. Я не исключаю этого (первого матча плей-офф), но я просто ожидаю, что это произойдет в какой-то момент первого раунда. Был период времени, когда мы ожидали его возвращения, и мы говорили, что это будет примерно к концу регулярного сезона, к началу плей-офф», — цитирует Ноблока сайт НХЛ.
В сезоне-2025/26 Драйзайтль в 65 матчах набрал 97 (35+62) очков.
