Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
1
:
Нэшвилл
0
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.30
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
2
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.20
П2
10.75
Хоккей. НХЛ
08.04
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
08.04
Каролина
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Драйзайтль может пропустить начало плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль может быть не готов к началу плей-офф НХЛ в сезоне-2025/26, сообщил главный тренер «Ойлерз» Крис Ноблок.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль может быть не готов к началу плей-офф НХЛ в сезоне-2025/26, сообщил главный тренер «Ойлерз» Крис Ноблок.

30-летний немец не играл с тех пор, как получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:1) 16 марта. У «Ойлерз» осталось пять матчей регулярного чемпионата, при этом команда еще не гарантировала себе место в плей-офф.

«Леон выйдет на лед на этой неделе, и я не ожидаю, что он сыграет в каких-либо матчах регулярного сезона, а в плей-офф — в какой-то момент первого раунда, если все пойдет хорошо. Я не исключаю этого (первого матча плей-офф), но я просто ожидаю, что это произойдет в какой-то момент первого раунда. Был период времени, когда мы ожидали его возвращения, и мы говорили, что это будет примерно к концу регулярного сезона, к началу плей-офф», — цитирует Ноблока сайт НХЛ.

В сезоне-2025/26 Драйзайтль в 65 матчах набрал 97 (35+62) очков.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.