Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
овертайм
Лос-Анджелес
2
:
Нэшвилл
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.15
П2
10.50
Хоккей. НХЛ
08.04
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
08.04
Каролина
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

«Вашингтон» поздравил Овечкина с годовщиной рекордной шайбы

«Вашингтон» опубликовал поздравительное видео для российского нападающего Александра Овечкина по поводу его рекордной шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

«Ровно через год после того, как погоня закончилась», — написала пресс-служба «Кэпс» в социальной сети X.

6 апреля 2025 года Овечкин в матче против «Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах и побил рекорд Уэйна Гретцки. Он стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Сейчас у 40-летнего россиянина 928 голов и 756 голевых передач в 1569 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше